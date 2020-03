Coronavirus: Regione Fvg lancia promozione su skipass per chi dorme in Fvg e… non porta virus

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Prosegue la campagna che la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, ha avviato, fin dalla scorsa settimana, per contenere gli effetti dell'emergenza Coronavirus sul comparto turistico. Certo è un tentativo di invertire la tendenza dall'efficacia tutta da provare dopo che dalla stessa Regione tutto è stato fatto e detto non certo per evitare che l'allarme sul coronavirus, fin dal primo momento, facesse diventare il Fvg una sorta di zona "rosa" perfino prima che si conclamassero contagi. Il virus infatti non conosce confini e le ordinanze gli fanno un baffo. Comunque l'ente di promozione e gestione del turismo regionale, a supporto degli operatori e più per dare risposta alle giuste richieste di questi, lancerà un'iniziativa a favore della montagna con promozioni sugli skipass per chi decide di dormire in Friuli Venezia Giulia. Attraverso gli alberghi e gli operatori aderenti ai Consorzi e alle reti di impresa, saranno attivati pacchetti turistici che consentiranno di sciare gratis a chi pernotta. I dettagli delle offerte saranno consultabili sul sito www.turismofvg.it.

L'iniziativa sarà supportata da una campagna di comunicazione su radio nazionali e locali, nonchè sui social media, e andrà in onda già dalle prossime ore.

Parallelamente, PromoTurismoFVG continuerà a veicolare il claim "Fvg aperto per vacanza", declinando i 19 buoni motivi per visitare il Friuli Venezia Giulia, tra cui le sue città d'arte, i siti Unesco, la montagna, il mare di Grado e Lignano, le Dolomiti e il Collio, San Daniele e Montasio. L'obiettivo della campagna - condiviso tra l'assessore alle Attività produttive e le categorie del settore turistico - intende sottolineare che da oggi solo scuole e università restano chiuse per limitare i rischi del contagio, mentre imprese commerciali, bar e ristoranti, musei, teatri, cinema, eventi sportivi e offerte culturali hanno mantenuto o ripreso la normale attività. Come dire la conoscenza diffonde il virus spettacoli e bicchieri di vino no.