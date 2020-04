Coronavirus: Richiesto al ministro speranza l’invio di ispettori a Cattinara e Maggiore di Trieste 

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il ministro della Salute Roberto Speranza invii gli ispettori negli ospedali Cattinara e Maggiore di Trieste “per verificare che all'interno delle strutture sanitarie i modelli organizzativi adottati dall'Azienda sanitaria per la sicurezza dei lavoratori e per il contenimento della pandemia siano efficaci e adeguati”. Lo chiede in una interrogazione la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile. “A Trieste il numero dei contagi e dei decessi in rapporto alla popolazione evidenzia una situazione di gran lunga peggiore che nel resto della regione FVG, e l’attenzione va concentrata non solo sulle case di riposo, ma anche sugli ospedali, che verosimilmente costituiscono serbatoi e fonti di diffusione de virus”.

“In entrambi gli stabilimenti ospedalieri facenti capo all'ASUGI (l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, ndr) vi sono stati reparti gravemente colpiti, fra questi la Geriatria dell'ospedale Maggiore e la Medicina d'Urgenza di quello di Cattinara, che per questo è stata chiusa temporaneamente. Il contagio da Covid-19 all'interno delle strutture sanitarie a Trieste induce a ipotizzare – scrive Stabile - che vi sia una carente attuazione di misure di prevenzione per evitare i rischi pandemici e suggerisce che i modelli organizzativi adottati dall'Azienda sanitaria non funzionino adeguatamente”.

Interrogando il ministro della Salute, la senatrice azzurra ricorda anche che “a Trieste i dipendenti dell'Azienda sanitaria contagiati, secondo quanto riportato dalla stampa locale il 23 aprile 2020 sarebbero stati 150 e quelli in sorveglianza attiva per esposizione al contagio 1.300 su un totale di 3.500, ma sinora non vi sono state comunicazioni da fonti istituzionali”.