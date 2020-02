Coronavirus: Serracchiani, Fvg verso normalità con prudenza

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"L'indicazione per il Friuli Venezia Giulia di un progressivo ritorno alla vita normale è una notizia confortante, anche se non vanno allentate tutte le misure dettate dalle autorità, dalla prudenza e dal buon senso". Lo afferma la deputata del Debora Serracchiani, commentando l'annuncio che il Governo inserirà la regione tra quelle non sottoposte alle limitazioni piu severe.

"Restiamo allerta e grati al personale della sanità - aggiunge la parlamentare - ancora una volta all'altezza della situazione. Emergenze pressanti sono il riavvio delle attività economiche, anche con l'aiuto delle misure previste dal Governo, e cambiare verso a un'immagine del Paese e della nostra regione che sta danneggiando una risorsa come il turismo".

Per Serracchiani "meglio sarebbe se per un po' la Lega con certi suoi esponenti smettesse schermaglie scomposte contro il Governo con cui la Regione si rapporta istituzionalmente".