Coronavirus: Serracchiani, interrogazione su nave-Covid a Trieste

"Sorgono dubbi sul fatto che la nave sia l'unica soluzione praticabile per ottenere il risultato della separazione dei contagiati dai sani, a meno che in effetti il ritardo nell'adozione di altre e più tempestive misure non ponga la Regione nella condizione di essersi privata di alternative, quali convenzioni con alberghi o ristrutturazione di spazi preesistenti, come avvenuto in altre regioni non bagnate dal mare". Lo scrive la deputata Debora Serracchiani (Pd) in un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, sull'intenzione della Regione Fvg di utilizzare una nave per trasferirvi dalle case di riposo di Trieste anziani contagiati dal Covid.

La parlamentare innanzitutto chiede ‎"se i Ministri abbiano ricevuto dalla Regione FVG tutte le informazioni utili ad approfondire e valutare la congruità tecnica, economica e ovviamente sanitaria del progetto "nave - lazzaretto" e, se sì, di conoscere tutti gli aspetti tecnici ed economici forniti, inclusi i soggetti tecnico-scientifici estensori". ‎Serracchiani chiede inoltre "se i Ministri, alla luce degli eventuali approfondimenti già condotti dai propri Uffici, ritengano opportuna e giustificata dall'urgenza la scelta di allestire una nave per contagiati, posto che il 9 marzo veniva emanato il Dpcm che bloccava spostamenti e assembramenti".