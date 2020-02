Coronavirus: Shaurli, attivare subito Osservatorio su economia Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“E' necessario attivare con la massima urgenza l'Osservatorio regionale di monitoraggio dell'impatto del coronavirus sull'economia reale del territorio, annunciato come operativo dall'assessore alle Attività produttive, in modo da predisporre misure immediate a sostegno e compensazione. Dal quadro complessivo degli effetti occorre passare ai fatti e valutare eventuali possibili strumenti di supporto, finanziari o sociali, e raccordarsi con il Mise dove in queste ore si sta lavorando al testo di nuovo decreto con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus”. Lo ha affermato oggi a Udine il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine della riunione dei sindaci del Friuli Venezia Giulia, convocati dai vertici dell'Esecutivo regionale per comunicazioni sulle misure connesse all'emergenza Coronavirus.

Per il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva “bisogna che il testo dello SviluppoInpresa tenga adeguatamente conto del contesto variato e fortemente aggravato in cui si inserisce. E' una richiesta che il Pd aveva fatto per tempo e con spirito costruttivo: ora è decisamente venuto il momento di essere concreti. Serve sapere quale sarà la dotazione finanziaria della legge, la gittata temporale dei provvedimenti e il bacino dei beneficiari”.