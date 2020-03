Coronavirus: Shaurli-Bolzonello, consiglieri Pd seguono indicazioni Sanità regionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Mentre gli operatori lavorano al massimo delle loro forze e i cittadini sono preoccupati, non servono ulteriori allarmismi e non può fermarsi l’attività delle Istituzioni e di chi ha responsabilità politiche. I consiglieri regionali del Pd Fvg seguono scrupolosamente le indicazioni dei servizi sanitari, gli unici preposti a dare notizie ufficiali e indicazioni". Lo affermano il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli e il capogruppo consiliare dem Sergio Bolzonello, dopo che è stato attivato il protocollo per le verifiche su familiari, consiglieri regionali e altre persone entrate in contatto con il consigliere regionale Igor Gabrovec (Ssk) risultato positivo al test per il coronavirus.

"Alcuni consiglieri del Pd e di altri gruppi - spiegano gli esponenti dem - sono in quarantena domiciliare preventiva senza alcun sintomo, in quanto in Aula più vicini alla seduta di Igor Gabrovec, risultato positivo al Covid19. Gli altri consiglieri dem non sono sottoposti ad alcuna restrizione ma in questi primi giorni, in attesa di evoluzioni ed eventualmente di altre indicazioni del Servizio sanitario regionale, sospendono volontariamente le presenze pubbliche per rassicurare cittadini, conoscenti e familiari".

Per Bolzonello e Shaurli "quanto accaduto dimostra una volta di più che vanno seguite scrupolosamente tutte le misure e le precauzioni consigliate dalle Istituzioni. Allo stesso tempo, in assenza di sintomi o diverse indicazioni mediche, come vale per ogni cittadino, nei prossimi giorni è fondamentale tornare ai propri compiti e responsabilità. Questo Paese e questa Regione devono contenere il contagio, supportare il servizio sanitario pubblico, rispettare le indicazioni di buon senso ma anche – aggiungono - ripartire grazie al lavoro e all’impegno di tutti per tornare al più presto alla normalità”.