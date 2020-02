Coronavirus: Shaurli, fiducia in sanità Fvg: “Parola d’ordine è unità e ragionevolezza”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ora la comunità regionale deve rimanere unita, perché un fenomeno come questo virus si contiene non solo con i mezzi della scienza, delle strutture sanitarie pubbliche e della prevenzione, ma anche con comportamenti adeguati, diffusi e consapevoli". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i casi di contagio di coronavirus in Lombardia e Veneto.

"Il partito democratico del Fvg - annuncia Shaurli - si impegna anche con i suoi mezzi di comunicazione a portare a conoscenza dei cittadini il decalogo di comportamento fornito dall'Istituto Superiore di Sanità e le istruzioni del Servizio sanitario regionale. È doveroso - aggiunge - ringraziare tutto il personale sanitario per l'impegno straordinario che sta dispiegando in questa circostanza".

Per il segretario dem "è fondamentale mantenere razionalità, sapendo che la situazione è seria ma gestibile con i mezzi a disposizione e implementando i presidi profilattici e sanitari più opportuni. Si investa dove serve per alzare le difese e nessuno sprechi tempo ed energie a far polemiche o a speculare: la parola d'ordine è unità e ragionevolezza".