Coronavirus: Shaurli, gridare “liberi tutti” è rischio enorme. “Pd lavora su ipotesi aperture anticipate”

"Mai come in questo momento servono nervi saldi: abbiamo visto l'esasperazione di tanti commercianti e operatori turistici ma abbiamo sentito anche le parole della Merkel e la repentina ripresa dei contagi in Germania e Spagna. Il 4 maggio riparte tutta la manifattura, la spina dorsale dell’economia italiana non dobbiamo mai dimenticarcelo. Almeno su un punto quindi né Fedriga né nessun'altro deve alimentare equivoci: dall'emergenza non siamo fuori e gridare 'liberi tutti altrimenti la gente esce lo stesso' è un rischio enorme". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

L'esponente dem chiarisce che "riconoscere i dati e l'atteggiamento responsabile dei cittadini non significa voler 'essere i primi' e, nella ricerca di consenso, passare di volta in volta dall'essere i più restrittivi ad essere i più lassisti. Così non si dà certo tranquillità a cittadini e imprese e si rischia poi di pentirsi e pagarla cara, come già successo".

"Sulla Fase2" - chiarisce Shaurli - si può fare meglio e di più: il Pd lavora su ipotesi di riaperture anticipate, per accelerare gli aiuti nelle tasche dei cittadini e per riconoscere sforzi e peculiarità dei territori. Ma intanto le Regioni facciano la loro parte garantendo, insieme alle imprese, salute pubblica, rispetto delle regole e sicurezza per cittadini e lavoratori".