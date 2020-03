Coronavirus: Shaurli (PD), serviranno più risorse in disegno legge emergenza

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Serviranno più risorse ma le troveremo, servirà accelerare le assunzioni nella sanità pubblica, vero baluardo in questo momento, servirà capire, spero insieme, come utilizzare al meglio le prime risorse messe sul fondo indistinto. Non è questo il momento dei distinguo: discuteremo, proporremo ma la politica mai come ora, pur nelle differenze, deve dare segnali di fiducia e unità a cittadini e imprese". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, riferendosi al disegno di legge "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19", che arriverà in Consiglio regionale mercoledì prossimo "concentrandosi sull'emergenza come avevamo chiesto già la settimana scorsa", puntualizza.

"E’ giusto però - scrive Shaurli - partire subito, con grande attenzione alle imprese ma anche ai lavoratori dipendenti. I prossimi mesi saranno difficili, per alcuni comparti probabilmente drammatici, settori interi come il turismo avranno bisogno di tempo per ripartire a pieno regime".

Il segretario dem chiede al presidente Fedriga che "venga da subito presa in considerazione la proposta di dotare di importanti risorse strumenti come i cantieri lavoro, i lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, se serve anche modificando i criteri di accesso". Questi, spiega Shaurli "sono strumenti che possono permettere a chi perde il lavoro magari temporaneamente di mantenere un reddito e allo stesso tempo di lavorare per la nostra comunità, nei nostri Comuni o nel sociale".

"Lanciamo un'idea tutti insieme - aggiunge il segretario dem - rendiamo ancora più bella e accogliente la nostra regione, rendiamo più forti i nostri legami e il senso di appartenenza ad una comunità. Come abbiamo fatto in passato - conclude - rialziamoci tutti insieme per fare del Friuli Venezia Giulia un modello".