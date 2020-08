Coronavirus: Shaurli, Regione intervenga su lavoratori provenienti da zone a rischio

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Al di là delle dichiarazioni e del tentativo di spostare ancora problema e attenzione sui migranti, serve subito intervenire per i molti lavoratori che vanno e vengono dalla nostra Regione, anche rientrando da zone a rischio". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le recenti prese di posizione del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dell'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, a proposito delle misure che la popolazione deve osservare per contenere la diffusione del coronavirus.

"Registriamo tuttavia con soddisfazione - precisa Shaurli - le parole dell’assessore alla Salute Riccardi che in linea col Governo rimarca la necessità di tenere alta l'attenzione e soprattutto di mantenere le basilari regole sul distanziamento e sull’uso della mascherina. E la stessa presa di distanza del Presidente Fedriga dagli atteggiamenti di capitan Salvini è parzialmente una buona notizia, perché sarebbe drammatico vanificare ora tutto per l'irresponsabilità di un personaggio alla ricerca spasmodica di visibilità. Le categorie economiche lo sanno bene e ci ricordano ogni giorno che non possiamo permetterci un altro lockdown".

"La stragrande maggioranza dei casi che con termine ambiguo e comodo la Regione definisce di 'importazione' - spiega l'esponente dem - sono persone che arrivano dall'Est Europa e dai Balcani per lavorare in Fvg con contratti e permessi regolari. Invece di gridare ai migranti per magari lucrarci elettoralmente, serve subito - indica Shaurli - una sanità territoriale in grado di intercettare e controllare questi flussi regolari e spesso residenti in regione, serve coinvolgere sindaci, medici di base e ambiti socio-assistenziali che conoscono il territorio, servono tamponi e risposte immediate da parte della sanità".

