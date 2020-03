Coronavirus: Shaurli, Regione rimoduli priorità SviluppoImpresa

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“E' il momento di passare dalle parole ai fatti. Un'Amministrazione regionale seria fa una precisa e puntuale verifica dei capitoli di bilancio e rimodula le priorità sulla base di una situazione completamente cambiata dall'emergenza coronavirus. Ora SviluppoImpresa non può essere l’approvazione di una semplice legge di manutenzione ma deve cambiare la sua impostazione strategica”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dell'annuncio del maxi-emendamento alla legge SviluppoImpresa, fatto oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini.

Per Shaurli “la Regione può chiedere, ma prima deve dimostrare coerenza e capacità di scelta: bisogna tirare fuori risorse fresche, riorientare decine di milioni che sono stati appostati per fini ora decisamente meno pressanti. Soldi non spesi, misure che non hanno 'presa': propaganda e risorse sulla sicurezza – indica - devono diventare subito sostegno a territori, famiglie e imprese in difficoltà ”.

A proposito della richiesta di estensione al Fvg delle misure previste per le “zone rosse”, il segretario dem invita: “cerchiamo di dare serenità e fiducia ai nostri cittadini, prima di tutto dobbiamo sperare e lavorare tutti per non diventare mai zona rossa”.