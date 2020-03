Coronavirus: sindaci del Fvg pro-fondi ai Comuni, non tradire fiducia cittadini Lettera a Conte e Fedriga: “ci guida impegno e amore per nostra gente”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"La misura dei 400 milioni di euro, di cui oltre 6 milioni a beneficio dei comuni della nostra regione , serve per le necessità impellenti di tante persone che non arrivano a fine mese e che mancando di risparmi e/o di una rete famigliare di supporto si affidano a noi amministratori per dar da mangiare e fornire di medicine il proprio nucleo famigliare". Lo scrivono un gruppo di sindaci, finora una ventina ma altri si stanno aggiungendo, che hanno firmato una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al presidente nazionale dell'Anci Antonio Decaro e al presidente Fvg Massimiliano Fedriga, in merito alla misura del fondo di 400 milioni per aiuti immediati ai bisognosi.

Riguardo ai sindaci della Lega Fvg che oggi hanno contestato la misura nazionale, nella lettera si legge che "le persone coinvolte in maniera diretta o indiretta in questa emergenza sanitaria non sono aiutate da tentativi scomposti di strumentalizzare e cavalcare per bieca ricerca di consenso elettorale una situazione di difficoltà economica e psicologica per tutti i cittadini". E anzi questi sindaci, aggiungono i sottoscrittori "mostrano chiaramente che non hanno a cuore il bene dei loro cittadini, ma rispondono a diktat che arrivano dai vertici di un preciso partito, la Lega di Salvini. Questa sottomissione di rappresentanti delle istituzioni, di tutti i loro cittadini, a ordini di partito delude e addolora".

"La firma di tanti amministratori su questo documento - si legge ancora - vuole essere una dimostrazione di amore verso le nostre comunità, perché noi viviamo con i nostri cittadini le ansie e i drammi famigliari delle persone che ci hanno dato la loro fiducia e che ci hanno chiesto e ci chiedono ogni giorno di essere responsabili superando ogni sterile e inutile contrapposizione di carattere partitico. Noi - puntualizzano - non possiamo è non vogliamo tradire quella fiducia. L'impegno e l'amore per la nostra gente ci guiderà in queste drammatiche giornate".

Al momento, hanno firmato la lettera i sindaci dei Comuni di Palmanova, Zoppola, Treppo Grande, Fiumicello-Villa Vicentina, Torviscosa, Romans d'Isonzo, Terzo d’Aquileia, Campolongo Tapogliano, Aiello del Friuli, Muggia, Sgonico, Monrupino, Paluzza, Moruzzo, Chiopris Viscone, San Vito al Tagliamento, Mariano del Friuli, Turriaco, Savogna d'Isonzo, Grado.