Coronavirus: Spitaleri, Regione dia accesso dati a sindaci e medici

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"La Regione, anche in virtù delle competenze statutarie in materia di salute e Enti locali, renda accessibili i dati su contagi e quarantene Covid-19 a sindaci e medici di famiglia. I sindaci, quali ufficiali sanitari del territorio e responsabili di protezione civile, è necessario che abbiano accesso a queste informazioni". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, facendo seguito agli appelli lanciati da vari sindaci della regione.

"Dopo l’atteso via libera dello scorso 16 marzo - spiega Spitaleri - il capo della Protezione civile nazionale è stato purtroppo costretto a un'incomprensibile marcia indietro rispetto alla circolarità delle informazioni sul Covid-19 tra gli addetti ai lavori. Una lettera di Angelo Borrelli del 17 marzo, infatti, chiede alle Regioni di sospendere l'invio dei dati alle Amministrazioni comunali, abrogando quanto disposto il giorno prima".

Spitaleri ricorda che "i sindaci sono titolati a ricevere e custodire le informazioni, per consentire un coordinamento socio-sanitario adeguato. E in Friuli Venezia Giulia l'autonomia ci permetterebbe di aiutarli a fare meglio il loro lavoro nell'interesse della popolazione".