Coronavirus: Spitaleri, Regione Fvg faccia la sua parte Dieci punti su atti specifici dell’Amministrazione

"Il DPCM pubblicato ieri sera interviene su molti campi della vita economica e sociale di una Fase 2 che, dobbiamo tutti riconoscerlo, sarà molto più lunga della Fase 1 da cui stiamo uscendo, e per molti versi più delicata. Via via dovranno esserci interventi, correzioni e adeguamenti, avendo sempre chiaro che si deve evitare che tornino a dilagare contagio e lutti: cioè tragedie umane e disastro economico. Per questo è necessario che tutti i soggetti istituzionali cooperino, senza sotterfugi o sgambetti. Per questo, appare decisivo che tutte le Regioni, a partire dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che vanta uno status di specialità, si attrezzino per rispondere ad alcuni temi essenziali per la ripartenza". Lo scrive in una nota Salvatore Spitaleri, membro della Commissione paritetica Stato-Regione Fvg, alla luce del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

"Calare nella realtà dell'amministrazione i principi del regionalismo - spiega Spitaleri - significa compiere atti puntuali di competenza specifica. All'ambito del confronto politico sono invece riservati commenti, critiche, polemiche e propaganda. Tenendo quindi ben distinte le due sfere, è legittimo chiedere di conoscere, con dettaglio e riferimento a documenti, come la Regione Fvg stia facendo la propria parte e, in particolare a titolo esemplificativo, si possono proporre alcuni temi da approfondire".

Questi i punti evidenziati da Spitaleri: "1) i modelli, le risorse e le indicazioni per la medicina di territorio e della prevenzione, per affrontare la Fase 2; 2) i modelli, le risorse e le indicazioni della medicina del lavoro a supporto del sistema delle imprese per affrontare la Fase 2; 3) i progetti, i tempi e le risorse per far diventare la nostra Regione e sistema Autonomie Locali un sistema smart, per essere sportello in tempo reale; 4) i tempi, i progetti e le risorse per il pagamento dei debiti della PA (Regione e sistema Autonomie Locali) e per l'erogazione dei contributi già programmati a cittadini, professionisti ed imprese; 5) i progetti, le prescrizioni e gli scambi informativi con il gestore regionale del TPL rispetto alle esigenze di mobilità in sicurezza per lavoratori e cittadini; 6) i tempi, i progetti e le risorse al sistema delle Autonomie Locali per progetti di centri vacanze, aggregazione, gioco, educazione, per la fascia 3/14 anni, con l'eventuale coinvolgimento del mondo della scuola; 7) gli spazi per un ragionevole indebitamento della Regione da destinare agli investimenti; 8) i tempi, i progetti e le risorse per potenziare al massimo la rete infrastrutturale di comunicazione in tutto il territorio regionale; 9) il coinvolgimento del sistema produttivo per agevolare al massimo la distribuzione dei dispositivi di presidio individuale; 10) i modelli, le risorse e le indicazioni per rafforzare il welfare regionale per le vecchie e nuove povertà in regione".