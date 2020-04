Coronavirus, Stabile (Fi): governo spieghi scelta nave adibita a residenza per anziani a Trieste

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Con una nota la senatrice di Forza Italia Laura Stabile annuncia una interrogazione rivolta ai ministri degli Affari regionali, Francesco Boccia e della Salute, Roberto Speranza. "Il Governo, si legge nella nota, spieghi nei particolari le modalità tecniche, operative e sanitarie che regoleranno l’attività della nave che raggiungerà Trieste per essere adibita a residenza sanitaria assistenziale per isolare anziani positivi a Covid-19 provenienti da case di riposo". “Considerato che la gran parte dei pazienti che saranno ospitati a bordo – scrive Stabile – saranno anziani fragili che potrebbero soffrire il disagio di restare confinati negli ambienti ristretti delle cabine di un traghetto, con incessante rumore e vibrazioni, e certamente avranno difficoltà di movimento, vogliamo conoscere i criteri che hanno portato all’individuazione del mezzo scelto, i costi dell’intera operazione e capire se non fosse più conveniente individuare per lo stesso scopo strutture alberghiere.”