Corsa ai vaccini: Pfizer annuncia vaccino Covid è efficace al 90%

La notizia campeggia in tutti i media del mondo e viene dal gigante farmaceutico Pfizer. Secondo una nota diffusa il vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e dalla società biotecnologica tedesca Biontech è risultato efficace al 90% durante la fase tre dello studio, che è ancora in corso, rispetto al placebo. Lo hanno comunicato le due società, sottolineando che non si sono verificati effetti collaterali gravi. Come evidenzia il Washington Post, si tratta di un’analisi preliminare condotta da un comitato indipendente di monitoraggio dei dati, che si è riunito domenica. “Oggi è un grande giorno per la scienza e l'umanità. La prima serie di risultati del nostro studio di fase 3 sul vaccino Covid-19 fornisce la prova iniziale della capacità del nostro vaccino di prevenire la malattia – ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato della Pfizer – Stiamo raggiungendo questo traguardo fondamentale nel nostro programma di sviluppo di vaccini in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno, con tassi di infezione che stabiliscono nuovi record, ospedali che si avvicinano alla capacità eccessiva e le economie che lottano per riaprire”.

La notizia ha avuto un impatto positivo sulle borse, tra cui quella di Milano, volata a +6 per cento, ma ha scatenato l’entusiasmo anche dell’attuale presidente statunitense, Donald Trump. “Il mercato azionario è in grande rialzo, vaccino presto in arrivo”, ha scritto su Twitter. Come riporta il Wall Street Journal, la forte apertura del mercato statunitense si deve anche alla vittoria elettorale del democratico Joe Biden, che ha dato un forte impulso alle aziende nei settori più colpiti dalla pandemia.