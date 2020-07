Corsi di laurea e Dipartimenti Uniud si presentano ai futuri studenti: 8 appuntamenti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Illustrare l’offerta formativa e gli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico che gli otto Dipartimenti dell’Università di Udine offrono per il prossimo anno accademico 2020/21 ai futuri studenti. È l’obiettivo di “Aspettando l’Università ti incontra”, che prende il via domani, mercoledì 1 luglio, organizzato in maniera virtuale. L’iniziativa permetterà di seguire online non soltanto gli approfondimenti dedicati ai diversi corsi di laurea di ciascuno dei Dipartimenti dell’Ateneo, ma anche di poter colloquiare a tu per tu con i tutor dei corsi, per poter sciogliere ogni dubbio e avere tutti i chiarimenti necessari in vista della scelta dei propri studi universitari.

“Aspettando l’Università ti incontra” si svolgerà in otto giornate, dall’1 al 10 luglio, ciascuna dedicata a un Dipartimento e ai relativi corsi di laurea. Le presentazioni inizieranno alle 10.15 e proseguiranno nel corso della mattinata, mentre nei pomeriggi, a partire dalle ore 15, si terranno i colloqui “A tu per Tutor”. Per ricevere informazioni aggiornate, una guida personalizzata e per seguire al meglio l’evento con possibilità di accesso all’attività pomeridiana è possibile prenotarsi utilizzando il modulo online disponibile all’indirizzo https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/informazioni-generali/contenitore-link/aspettando-universita-ti-incontra.

Questo il calendario delle presentazioni: mercoledì 1 luglio Dipartimento di Scienze economiche e statistiche; giovedì 2 luglio Dipartimento di Scienze giuridiche; venerdì 3 luglio Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; lunedì 6 luglio Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; martedì 7 luglio Dipartimento di Scienze matematiche informatiche e fisiche; mercoledì 8 luglio Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura; giovedì 9 luglio Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali; venerdì 10 luglio Dipartimento di Area medica.

Successivamente, per un supporto nella procedura di immatricolazione, per un quadro completo di tutte le scadenze e dei servizi messi a disposizione dell’Ateneo agli studenti che decideranno di iscriversi all’Università di Udine, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio si svolgerà “L’Università ti incontra”, tradizionale evento dedicato all’apertura delle immatricolazioni.