Corsi regionali gratuiti IFTS per diplomati in partenza a Udine e provincia

Dal 9 ottobre partiranno i corsi IFTS gratuiti per diplomati erogati dai 9 enti di formazione regionali accreditati. I corsi sono 20 in totale, suddivisi in tre provincie e in 5 ambiti professionali: Edilizia Manifattura e Artigianato; Meccanica e Impianti; Cultura, Informazione e Tecnologie informatiche; Servizi commerciali, Turismo e Sport Agroalimentare. I corsi più numerosi sono in provincia di Udine: a Udine, Pasian di Prato, Cividale del Friuli e Codroipo.

Questi i 10 corsi in partenza nella provincia di Udine suddivisi per città ed enti erogatori:

Udine

(IAL) Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di app informatiche – 3d developer

(CEFS) Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile – attraverso il building information modeling (BIM)

(ENAIP FVG) Tecniche di industrializzazione di prodotto e processo – robotica industriale per le imprese 4.0; Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali

(CFF) Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di app. Informatiche – junior full stack designer

(IRES FVG) Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – specialista in gare e appalti.

Pasian di Prato

(ENAIP FVG) Tecniche di industrializzazione di prodotto e processo – robotica industriale per le imprese 4.0; Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali

Cividale del Friuli

(CIVIFORM Civid.) Tecnico della produzione e commercializzazione delle bevande

Codroipo

(CeFAP) Tecnico di controllo della produzione agroalimentare e biologica; Tecnico smart farming & bioeconomy

Gratuiti e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione FVG, i corsi IFTS sono un’ottima opportunità perché si basano su reali fabbisogni del mercato del lavoro nel territorio regionale e si concludono con stage in azienda che possono portare ad opportunità di impiego. Nel triennio 2019-2022 sono stati oltre mille gli studenti e molti di loro hanno avuto un contratto lavorativo in azienda dopo lo stage. Il mondo della formazione è, infatti, sempre più vicino alle reali richieste del mercato del lavoro e dunque uno stage ben eseguito consente di applicare le conoscenze teoriche acquisite in classe, ottenere competenze trasversali e fare esperienza diretta nel campo di studio o nell’industria scelta.

Date di partenza e informazioni per l’iscrizione sono disponibili nella piattaforma web che raggruppa tutta l’offerta formativa del Friuli Venezia-Giulia: https://www.formazioneiftsfvg.it/

I plus dei percorsi IFTS in Regione FVG sono:

più del 50% dei docenti provengono dal mondo del lavoro e hanno un’esperienza importante nel settore di riferimento per il percorso IFTS scelto.

I corsi sono aggiornati ogni anno e recepiscono gli stimoli delle innovazioni, delle tecnologie e dei veloci cambiamenti che influenzano ampi settori della società con ingresso di figure nuove nel mondo del lavoro.

I profili in uscita sono allineati alle professionalità richieste dalle aziende in regione, con una concreta possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro grazie alle 400 ore di tirocinio – in aziende del settore – che possono essere svolte anche in apprendistato di I livello.

I percorsi formativi IFTS sono progettati in sinergia tra imprese, enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore e Università della Regione; uniscono teoria e pratica attiva per acquisire conoscenze e competenze avanzate.

I corsi IFTS sono rivolti a giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione (in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale) e rilasciano il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF) valido in ambito nazionale e comunitario. I crediti formativi acquisiti sono riconosciuti dalle Università di Trieste e Udine.

Molti studenti riprendono o continuano gli studi iscrivendosi all’Università o ad un percorso ITS. Le professioni più richieste sono quelle in ambito ICT e chi desidera iniziare a lavorare può contare sullo stage che per molti allievi si trasforma in contratto lavorativo nella stessa azienda.