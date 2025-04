Corso di laurea magistrale a Cittadinanza, istituzioni e politiche europee: Fiscalità, quale ruolo per l’Unione Europea

Che ruolo gioca l’Unione europea in materia di fiscalità? Quali gli effetti della sua vigilanza sulle norme fiscali nazionali in relazione alle politiche europee per imprese e consumatori? Può l’Unione contribuire a far sì che le imposte nazionali non discriminino consumatori, lavoratori e imprese di altri Stati membri? Quali saranno le inevitabili ricadute sul sistema economico del Friuli Venezia Giulia?

Questi i principali temi che saranno approfonditi all’Università di Udine nella conferenza “Unione europea e fiscalità. Limiti e opportunità” . L’appuntamento si terrà lunedì 28 aprile , alle 15 , nell’auditorium del Dipartimento di Scienze giuridiche (via Tomadini 3, Udine).

Interverrà Pasquale Pistone , docente di Diritto tributario all’Università di Salerno, titolare della cattedra Jean Monnet all’Università di Vienna e presidente dell’International Bureau of Tax Documentation di Amsterdam.

L’incontro sarà introdotto dalla direttrice del dipartimento, Silvia Bolognini , e moderato da Mario Nussi , docente di diritto tributario dell’Ateneo friulano.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Il futuro dell’Europa e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia” del corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee del Dipartimento di Scienze giuridiche.