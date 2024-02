Corso di sicurezza sul lavoro per gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli

Si è concluso il corso di sicurezza sul lavoro organizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli per i suoi allievi del corso terzo e di perfezionamento, gestito e condotto da Consulenza Servizi FVG, società di Spilimbergo che si occupa nello specifico di sicurezza, ambiente e igiene nei luoghi di lavoro.

La formazione, della durata sedici ore, è stata programmata in previsione proprio dell’avviamento al lavoro, strutturata per la figura del datore di lavoro/responsabile del servizio di prevenzione e protezione-RSPP, indirizzata agli allievi che conseguiranno a giugno 2024 la qualifica di Maestro Mosaicista e a quelli che, già mosaicisti, si stanno ulteriormente perfezionando all’interno della Scuola.

L’ingresso al mondo del lavoro presuppone l’acquisizione di tutte le competenze artistiche e tecniche, ma anche una serie di conoscenze e capacità che sono necessarie per svolgere una propria attività o ricoprire ruoli con mansioni specifiche e responsabilità all’interno di un gruppo.

La Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso i corsi sulla sicurezza sul lavoro, ma anche con incontri con esperti, con professionisti in ambito artistico, commerciale e fiscale, visite a laboratori ed esposizioni, contatti con rappresentanti e associazioni di categoria, offre ai suoi allievi la possibilità di sviluppare quelle cosidette “competenze trasversali” che oggi costituiscono un punto di forza nella costruzione del proprio curriculum vitae.

In un momento in cui a livello nazionale, grazie anche al dibattito promosso dalla Carta di Lorenzo, si discute di inserire in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, lezioni di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Scuola Mosaicisti del Friuli da diversi anni in maniera trasversale e rivolgendosi a tutti gli allievi diffonde con una formazione mirata la coscienza e la responsabilità di svolgere la propria attività nel rispetto della sicurezza propria e degli altri. In questo anno formativo 2023/2024, oltre alla preparazione di base già in programma, si è voluto offrire proprio agli allievi più prossimi all’ingresso del mondo del lavoro una consapevolezza e la conoscenza di un ulteriori argomenti con approfondimenti e la trattazione di casi pratici: un fattivo contributo nello sviluppo di una responsabilità sociale e collettiva su questo tema che, le cronache dimostrano, non essere mai abbastanza trattato.