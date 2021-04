Corso Ires Fvg per programmatori Java da inserire in Euris

Ires Fvg avvia un corso per nuovi programmatori Java da inserire nel gruppo Euris. Il percorso rientra nell’ambito del progetto Pipol, volto a sviluppare le competenze relative alla programmazione software. L’offerta è proposta dall’azienda in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg. Il corso, gratuito perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo, sarà realizzato da maggio 2021 all’Ires di Udine e avrà una durata di 450 ore, di cui 136 di stage in azienda. Per informazioni è previsto un incontro online con l’azienda martedì 27 aprile, dalle 16. Iscrizioni nel sito Ires (info Mara Qualizza, 0432/415433, qualizza.m@iresfvg.org).