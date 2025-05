Corte Conti sulla sanità Fvg: Conti (Pd), ora tocca a Fedriga esporsi

“Ora tocca a Fedriga in prima persona rispondere alla Corte dei Conti e ai cittadini, esporsi sulla sanità e spiegare cosa pensa di fare per migliorare la situazione della sanità, perché con i cittadini denunciamo da tempo una situazione grave. I rilievi della Corte dei Conti sulla sanità regionale hanno già toccato più volte il deficit di programmazione ma questa volta l’organo di controllo ci mette davanti al dato di una sanità territoriale azzoppata dalla carenza di personale”. Lo chiede la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando quanto riportato sull’analisi della sanità in Friuli Venezia Giulia formulata dalla sezione regionale della Corte dei Conti.

“Un altro aspetto rilevato riguarda la sostanziale opacità nell’accesso ai dati su cui – sottolinea la segretaria dem – abbiamo più volte espresso preoccupazioni e chiesto una trasparenza totale”.

“Siamo anche preoccupati perché da almeno tre anni la Giunta Fedriga ripete che serve una coraggiosa riforma, mentre ad oggi – aggiunge Conti – si è favorito solo l’ingresso dei privati senza bilanciamenti o indirizzi precisi da parte del pubblico. Non è quello che serve”.