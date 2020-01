Cosa ci propone Fedriga per il nuovo anno: non solo canzonette?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A inizio d’anno si usa riflettere sul passato appena trascorso e si mettono sul tappeto tanti buoni propositi per il futuro che incombe. La politica occupa quasi naturalmente anche questo spazio e si garantisce una posizione di preminenza su tutti gli spazi di comunicazione.

Per la verità i cittadini, quanto più sono esperti e quanto più ritengono sia utile affidarsi alla scienza piuttosto che alle favole dei governanti, preferiscono di gran lunga gli oroscopi e le loro oscure parole sempre ben auguranti.

Non mi sarei aspettato quindi molto dalle interviste di Fedriga in questi ultimi giorni e devo dire che non mi sbagliavo. Parlo del futuro perché il bilancio del terzo di legislatura passato era già stato messo in cassaforte con i suoi tesori di interventi per la famiglia e di caccia ai migranti.

Nelle intenzioni, la centralità dell’azione prossima sembra ispirarsi ad un respiro più ampio e dovrebbe giocarsi su un nuovo rapporto con lo stato, fatto di obblighi finanziari meno distruttivi per la Regione e con l’obiettivo di puntare a competenze in materia scolastica e di gestione dei beni culturali.

Peccato peraltro che oggi a Roma ci sia un governo “nemico” su cui non si può certo scommettere per una rinuncia di politiche centraliste e, al proposito, i nomi che girano per un rinnovo della Commissioni Paritetica non danno di sicuro le garanzie dovute. Se poi a questo aggiungiamo l’atteggiamento stizzoso del PD del F-VG che giornalmente non manca di bacchettare la attuale maggioranza per l’inconsistenza dell’azione di governo e per rimarcare che ogni elemento positivo è di fatto copiato dalla precedente giunta, appare chiaro che gli obiettivi di Fedriga non avranno certo vita facile.

C’è in ciò un lato positivo. E’ da escludere che i risultati possano giungere da accomodamenti in segrete stanze tra Governo e Giunta Regionale.

Che Fedriga sia normalmente abile a produrre bugie non ci piove. Il passato lo ha spesso segnalato e la favola dei famosi 835 milioni triennali risparmiati grazie all’accordo con Tria nel trascorso fine inverno lo certifica. Non sto a rifare i conti puntuali e a ricordare in sovrappiù i 100 milioni di euro svaniti che in base alla sentenza della Corte Costituzionale lo Stato avrebbe dovuto versare agli enti locali per la non dovuta trattenuta in materia di sovragettito IMU, ma non va sottaciuta l’abilità del governatore nel confondere le carte e ripetere come un mantra una affermazione che finisce per essere creduta. Peccato, perché se il tutto fosse vero vorrebbe dire che, con quegli 835 milioni sommati ai 300 di indebitamento che la Regione ha ritenuto opportunamente di poter attivare, avremmo a disposizione nel triennio circa 1200 milioni di euro per politiche di rilancio economico e di aggressione alla crisi sociale ed economica che connota oggi il F-VG. Ma così non è.

Ad inizio anno bisogna però concentrarsi sul lato positivo. La citata “mission” lanciata da Fedriga per i prossimi anni non può essere considerata una bugia dalle gambe corte, ma dovrebbe essere presa dal sistema politico e dalle diverse espressioni di carattere economico e sociale dell’intera società regionale come una vera e propria sfida da accettare e su cui lavorare per definirne contenuti reali, obiettivi concreti e un rapporto di forza con lo stato che non ci faccia fare una figura da bassa classifica di serie B.

Il rapporto finanziario con lo Stato e le competenze da acquisire per rappresentare efficacemente le potenzialità di azione di questo territorio sono oggi il punto di caduta su cui si gioca la sopravvivenza della Regione e possono essere di oggettivo interesse sia per lo stato italiano che per la stessa unità europea.

L’Italia, se esiste, non può permettersi un decadimento territoriale come quello che si sta attuando in F-VG e le cui concause vanno proprio collocate in una azione distruttiva effettuata dal centralismo statale a partire dal 2010. Stiamo entrando in un periodo in cui le spinte geopolitiche e le strategie che ne conseguono sono in forte movimento e terre ambigue come il Friuli e Trieste non possono non esserne coinvolte, come forse sta già dimostrando la “nuova corsa” per il porto di Trieste.

Se poi le competenze richieste in prima istanza da Fedriga siano adeguate e sufficienti, ufficio scolastico regionale e soprintendenza, o vadano integrate e comunque molto meglio precisate per una valenza di interesse generale e non solo di piccolo gioco di interessi, naturalmente è da verificare. Gli slogan devono tradursi in precisi aspetti di carattere sia legislativo che amministrativo.

Ma il terreno di confronto, se fortemente collegato ad una rigorosa volontà di dare respiro alle identità territoriali che ci connotano, è giusto, pur se, a mio parere, non ancora sufficiente a ricostruire attualizzandolo il senso di una autonomia che delineata nel 1963 ha oggi bisogno di essere fortemente rivista proprio per l’obsolescenza delle pur giuste prospettive dell’epoca.

Sarà un ampio confronto politico e culturale a chiarire se il traguardo dovrà essere un “secondo statuto di autonomia” o se per ora è tatticamente più opportuno lavorare in termini di rapporto con il governo in sede di Commissione paritetica.

Ed allora si abbia il coraggio di dare gambe lunghe anche alle sfuggevoli dichiarazioni del “ragazzo senza dubbi” che attualmente presiede il F-VG.

Giorgio Cavallo.