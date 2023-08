Costituzione di una Commissione per la verifica dei provvedimenti di nomina stabiliti dall’Ufficio Scolastico Regionale, iniziativa da censurare

“È da censurare severamente la recente ingerenza da parte della politica nelle questioni relative all’operato della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale. La gravità delle problematiche che si sono venute a creare presso l’IT Kennedy di Pordenone da più di un anno, sono ben note. Come Open Sinistra FVG riteniamo assolutamente grave e inopportuno che un Consigliere Regionale invochi una commissione di verifica dei

provvedimenti di nomine presi dall’Ufficio Scolastico Regionale per risolverle. La politica e i politici devono rispettare i luoghi e le competenze, se amministrative. Questo atteggiamento del Consigliere Basso è molto preoccupante soprattutto in vista di decisioni, a nostro avviso, sciagurate quali la regionalizzazione dell’Ufficio Scolastico. Non possiamo accettare che le scelte non vengano più fatte dalle strutture che ne hanno competenza professionale, ma in base al gradimento del politico locale di turno. Questo intervento del Consigliere Basso è la dimostrazione di che cosa significherà la regionalizzazione della Scuola. Tutti i

lavoratori della scuola, i sindacati, e i cittadini dovrebbero prendere con la dovuta preoccupazione la manifestazione di questi atteggiamenti.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.