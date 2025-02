Costruire il futuro degli stadi: un percorso comune e sostenibile

Cagliari ospiterà un’importante piattaforma nazionale di dialogo tra amministratori, esperti e istituzioni per discutere il futuro degli stadi in Italia. L’incontro, promosso e realizzato dall’associazione InOltre – Alternativa Progressista, presieduta da Giordano Bozzanca, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Vicesindaco del Comune di Udine, Alessandro Venanzi, che interverrà come relatore portando l’esperienza della sua città. L’incontro, che si terrà con il sostegno dell’associazione che coprirà le spese organizzative e di trasferta degli ospiti, sarà moderato dall’assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta, e da Rita Polo, presidente della Commissione Salute e Benessere. L’associazione ringrazia sentitamente l’assessore allo Sport e la presidente della Commissione Salute e Benessere per la disponibilità a moderare l’iniziativa, in virtù dell’autorevolezza richiesta dal parterre di ospiti coinvolti.

L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, dal CONI Sardegna, dalla Confcommercio Sardegna e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), si propone di condividere best practices e soluzioni innovative per rendere gli stadi più sostenibili, accessibili e integrati nelle città. “Gli stadi non sono solo luoghi di sport, ma anche motori di sviluppo urbano, economico e sociale. Il nostro obiettivo è favorire il confronto tra esperienze diverse per individuare soluzioni sostenibili e replicabili in tutto il Paese”, ha dichiarato Giordano Bozzanca, presidente di InOltre – Alternativa Progressista.

Saranno affrontate da angoli prospettici e territoriali diversi, tematiche cruciali come:

• Sostenibilità ambientale e impatto ecologico delle nuove strutture

• Accessibilità e riqualificazione della mobilità urbana legate agli impianti sportivi

• Sicurezza e innovazione nelle infrastrutture sportive

• Ruolo economico degli stadi, tra investimenti pubblici e privati.

Tra i relatori interverranno:

• Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine

• Maurizio Veloccia, assessore urbanistica di Roma

• Marco Bosi, assessore al bilancio e sport di Parma

• Gennaro Acampora, Commissione infrastrutture e mobilità di Napoli

• Serena Lenzotti, Vicesindaca di Sassuolo

• Stefano Malerba, assessore Sport di Varese

• Dario Nardella, Europarlamentare e già sindaco di Firenze

• Giancarlo Tancredi, assessore Urbanistica di Milano

• Massimo Finocchiaro, assessore sport e politiche produttive di Messina

• Pierluigi Vossi, assessore Sport di Perugia

• Matteo Lecis Cocco-Ortu, assessore urbanistica di Cagliari.

L’ingresso è previsto dalle ore 10:30 e i lavori cominceranno puntualmente per le ore 11:00. Introduce l’evento Giordano Bozzanca e concluderà i lavori Nicoletta Pannofino. È prevista una sessione di dibattito per consentire al pubblico di porre domande e intervenire.

La realizzazione e la modernizzazione degli stadi riguardano direttamente i cittadini, influenzando la qualità della vita urbana, la viabilità, l’ambiente e l’economia locale. Gli stadi moderni non sono solo impianti sportivi, ma possono diventare spazi polifunzionali che valorizzano interi quartieri, generando opportunità economiche e nuovi servizi per la comunità.

L’iniziativa di natura civica, con ospiti istituzionali, manterrà un focus trasversale e tecnico sulle questioni sopracitate. È aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta per la visione da remoto.