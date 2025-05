Cottarelli a Udine: “Il vero conflitto mondiale è tra USA e Cina: la guerra dei dazi con l’Europa si risolverà con un accordo”

“Credo che la guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa si risolverà con un accordo perché il vero conflitto mondiale è tra America e Cina. Lo scontro sui dazi, infatti, nasce da un dato oggettivo, ovvero dal fatto che non esiste più una sola potenza economica come negli ultimi 80 anni, ma ce ne sono due: Stati Uniti e Cina”

Così ha spiegato Carlo Cottarelli durante la sua lectio magistralis al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, soffermandosi sui numeri che riguardano la crescita della Cina che nel giro di 30 anni è diventata l’economia più grande del mondo: in termini di volumi di produzioni, la Cina ha superato gli USA dal 2016 e nel 2024 ha registrato un volume di produzione più alto del 27% rispetto agli Stati Uniti, rappresentando un terzo della manifattura mondiale, il doppio degli USA.

Cottarelli si è soffermato anche sui grandi fenomeni mondiali che hanno sconvolto l’economia mondiale ei suoi equilibri, ovvero globalizzazione, strapotere delle bigtech, riscaldamento globale, migrazioni, denatalità e crollo demografico e, infine, la disunione dell’Europa che ne causa l’irrilevanza a livello mondiale.

La lectio magistralis di Cottarelli è stata il momento centrale della serata finale dell’Executive Master in Business Administration – Emba , il più prestigioso percorso di specializzazione in campo economico-gestionale, organizzato da Università degli Studi di Udine e Confindustria Udine.



La serata è stata una vera festa per i 68 allievi che hanno concluso il percorso formativo biennale, che ha visto il coinvolgimento di docenti qualificati provenienti dall’Italia e dall’estero.

Gli allievi, età media 43 anni, sono imprenditori, manager, quadri di grandi e piccole aziende e provengono non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sardegna e anche dall’Austria.

Con 408 studenti in 6 anni, il master è nato nel 2019 con l’obiettivo di formare e aggiornare la classe imprenditoriale e manageriale del territorio e ha avuto una crescita esponenziale tanto che dal 2021 conta anche un corso a Milano e uno a Trento dal 2024.

Al termine della serata, c’è stato l’emozionante momento della vera e propria laurea con la consegna degli attestati in perfetto stile anglosassone: uno ad uno i 68 studenti sono stati chiamati sul palco per il tradizionale lancio del tocco. Presenti a teatro anche il Prorettore vicario dell’Università di Udine, Andrea Cafarelli , il Presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, il Direttore di Confindustria Udine, Michele Nencioni, il Direttore del Master Marco Sartor e il vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini che ha introdotto la lezione del professor Cottarelli e ha intervistato i tre class president, ovvero i rappresentanti delle rispettive classi del master che hanno raccontato la propria esperienza, Chiara Galatola, Riccardo Luigi Giuseppin e Francesco Segatti.

Luigino Pozzo ha sottolineato come “ l’Emba di Uniud sia una perfetta risposta alle esigenze del mercato e delle imprese di oggi: in uno scenario economico globale così complesso, abbiamo bisogno di sempre maggiore specializzazione e innovazione e c’è solo un modo per raggiungerle, ovvero con una formazione di grande qualità”.

Come ha sottolineato il prorettore Cafarelli “questo percorso formativo è strategico anche per sviluppare relazioni e fare rete: mantenete vivo questo spirito di squadra che si è creato perché è altrettanto fondamentale.”