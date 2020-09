Covid-19 e case di riposo, i consiglieri di opposizione : «vanno risolte le criticità evidenziate dal documento dei sindacati»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I Consiglieri di opposizione Giampaolo Bidoli (Patto per l’Autonomia), Furio Honsell (Gruppo misto - Open Fvg), Simona Liguori (Cittadini), Mariagrazia Santoro (Partito Democratico) e Andrea Ussai (Movimento cinquestelle) esprimono solidarietà e sostegno ai sindacati dei pensionati di Cigl, Cisl e Uil che sono stati auditi in III Commissione consiliare. Le forze sindacali hanno presentato un documento congiunto evidenziando la necessità di una revisione del regolamento per la definizione dei requisiti della case di riposo, il sistema di monitoraggio della qualità nelle strutture residenziali, l’implementazione dei sistemi informativi per la valutazione del bisogno, criteri chiari per avviare l’accreditamento delle strutture, l’aumento dei posti letto, il rafforzamento della domiciliarità, un piano di rafforzamento dei servizi territoriali e domiciliari e un parere favorevole sull’utilizzo dei fondi del Mes da parte della Giunta regionale. I sindacati segnalano inoltre di non ricevere dati dallo scorso maggio e una mancanza di dialogo con la giunta regionale. I commissari d’opposizione si sono schierati dalla loro parte dando un pieno appoggio al documento e stigmatizzando l’intervento di risposta dell’Assessore alla Salute Riccardo Riccardi che, come sottolineano le sigle sindacali in un loro comunicato – non fornisce risposte e critica duramente le parole dei sindacati. «Gli sforzi dell’emergenza – ha sottolineato la Consigliera Simona Liguori dei Cittadini - ci devono insegnare a rendere più efficace ed efficiente l’ordinarietà, in special modo per la tutela delle persone fragili. Per questo bisogna dare una risposta positiva alle richieste sindacali che vanno in questa direzione. E’evidente che sia necessario intensificare le energie dedicate alle cure territoriali, perché se nei confronti degli ospedali è stata data una risposta in termini di aumento di posti letto e terapie intensive, dall’altra parte non c’è stata la stessa attenzione nei confronti della medicina territoriale che è fondamentale anche nella gestione dell’emergenza». La consigliera Maria Grazia Santoro afferma: «Ci preoccupa quello che potrebbe verificarsi in caso di nuova pandemia: gli operatori non vanno lasciati soli, ma ciascuna struttura deve esattamente sapere a chi e con quali protocolli deve operare. Questo risulta molto importante anche per la verifica dei protocolli attualmente in atto». Il Consigliere Furio Honsell dichiara: «Il documento presentato dai Sindacati unitari dei Pensionati è preoccupante. Viene denunciata una carenza di dialogo con l'assessorato e viene sollevata la necessità di rivisitare il piano strategico dei servizi territoriali e la revisione dei regolamenti per l'esercizio di servizi domiciliari per anziani. Non credo sia possibile non dare risposte a queste urgenze e soprattutto non coinvolgere i sindacati. Alcuni atteggiamenti oggi in Commissione di alcuni consiglieri che hanno criticato la buona fede dei sindacati vanno stigmatizzate molto negativamente».

«L'audizione – ha aggiunto il Consigliere Andrea Ussai del M5S - è stata fortemente voluta dalle opposizioni, anche se poi la maggioranza non ha ritenuto opportuno convocare alcune figure richieste da noi come da altri colleghi. In particolare, avevamo sollecitato la presenza di un responsabile infermieristico distrettuale, in quanto presente in prima linea nei rapporti con le case di riposo sia durante l'emergenza che nelle fasi successiva; ci siamo trovati invece altre figure come, ad esempio, un direttore del Dipartimento di anestesia e rianimazione. Si conferma, come lamentato anche dalle organizzazioni sindacali, una forma di 'ascolto selettivo' da parte del centrodestra».

«I sindacati – ha concluso il Consigliere Bidoli (Patto per L’autonomia) – hanno lanciato un grido d’allarme oggi e, di fronte ad un futuro dall’evoluzione ancora incerta, non possiamo pensare che questo grido rimanga inascoltato: a pagarne le conseguenze sarebbero, ancora una volta, le fasce più deboli. Gli operatori sanitari hanno dimostrato tutta la loro capacità di abnegazione e sacrificio in un momento di grande difficoltà, è impensabile ora ignorare la loro voce».