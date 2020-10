Covid-19 in calo, nelle ultime 24 ore 4.619 nuovi casi ma con 85mila tamponi. In Fvg 59 nuovi casi, ieri erano 126

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In calo i nuovi contagi da Covid in Italia, ma pesa sempre l' "effetto weekend", con i pochi tamponi effettuati, insomma il valore assoluto dei contagiati se non parametrato al numero dei tamponi effettuati è un dato solo tendenziale ma che comunque non va sottovalutato ma raccontato in maniera corretta. Insomma i 4.619 nuovi positivi di oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi (quasi 20mila meno di ieri 104mila) è dato che vuol dire poco. Purtroppo racconta di più l'impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri. Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore (quel giorno furono 49). Il totale delle vittime sale così a 36.205. Altro dato interessante è quello relativo all'impennata nei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 302 in più (ieri 183), 4.821 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di altre 32 unità (ieri 30), per un totale di 452. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 77.491, 3.355 più di ieri.

In Fvg 59 nuovi casi, stabili terapie intensive e ricoveri. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.390. Rimangono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva resta 356. Lo ha comunicato l'assessore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 59 nuovi contagi ma non è noto il numero dei tamponi effettuati. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.572: 1.866 a Trieste, 1.897 a Udine, 1.209 a Pordenone e 573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.826, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 1.345. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia.

Nel dettaglio dei casi, è stata riscontrata la positività al Covid di un neonato al Pronto soccorso del Burlo Garofolo di Trieste, mentre sul fronte delle scuole (25 delle 59 infezioni odierne afferiscono a minori) sono da registrare: a Pordenone un caso al Liceo artistico e un altro al Liceo scientifico Michelangelo Grigoletti, a Gorizia nove al Liceo classico Dante Alighieri (con classe già in quarantena) e uno all'Istituto tecnico per geometri.

Per quel che riguarda i focolai ce n'è uno di tipo familiare composto da tredici persone nel comune di Valvasone Arzene, mentre nell'ambito delle attività produttive si registrano: un caso di un'addetta alle casse di un supermercato dell'area dell'ex provincia di Pordenone e due casi in una ditta di consegne di Porcia. Infine, nel settore sanitario, si è riscontrata la positività di un operatore di una residenza per anziani ad Aiello del Friuli.