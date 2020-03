Covid-19: Medici del Fvg contro la gestione “Riccardi”della sanità e aggiungono: “La Protezione civile faccia Protezione civile”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Le rappresentanze sindacali dei medici ospedalieri riunite in videoconferenza con l’Assessore alla Salute Riccardi ed il Direttore centrale salute Zamaro hanno evidenziato le gravi difficoltà derivanti dalla persistente carenza di risorse, a cui si aggiungono i pesanti deficit organizzativi tuttora irrisolti. Riccardi lascia la riunione senza parlare, forse impedito dalla mascherina che lui possiede mentre i medici no.

Si legge in particolare nella nota che porta le firme di 8 sigle sindacali su nove: “ I sindacati della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria, professionale, tecnica e amministrativa del Friuli venezia giulia hanno chiesto che il referente sanitario regionale prenda il suo ruolo e compito sul serio e che la Protezione civile faccia Protezione civile. E' stato ricordato cosa significa essere in prima linea in una situazione come questa (medici e sanitari stanno pagando un prezzo altissimo) e che la sanità in Italia per troppi anni è stata vista come un capitolo di spesa da tagliare. Sono necessarie nuove assunzioni e, ove possibile, applicazione di smart working per ridurre presenze e concentrazione di dipendenti nelle aziende (soprattutto non coinvolti da mansioni cliniche) hanno detto i sanitari. i rappresentanti hanno segnalato l’immediata necessita’ di fornire sicurezza e maggiore protezione a medici e operatori sanitari (maggior utilizzo di tamponi diagnostici per il covid per tutti gli operatori e sostegno alle microbiologie, dpi in numero e tipologia adeguata, senza declassamento a mascherine chirurgiche), sottolineando che anche i medici di generale lamentano scarse risorse a questo proposito. e’ stato chiesto maggior controllo sulle strutture sanitarie con effettivo stop a interventi e attività cliniche differibili per liberare risorse per la lotta all’epidemia. La comunicazione e l’informazione interne devono essere condivise e rivolte a tutti i dipendenti. servono protocolli ed indicazioni comportamentali precisi ed uniformi (omogeneizzazione delle procedure su dpi e tamponi,…) in tutta la regione tra le aziende sanitarie, anche per quanto riguarda gli spostamenti del personale tra i vari reparti o strutture (non solo medici, ad es. dai fisioterapisti ai necrofori). le indicazioni devono essere poche ma chiare. e’ stata chiesta un’informazione continua sul numero dei sanitari infetti e collaborazione ai medici di medicina generale. E' stata proposta l’attivazione di foresterie per i medici in prima linea covid. E' stato ribadito che è in momenti come questi, particolarmente critici, e in situazioni così gravi, che si valutano (anche a posteriori) le qualità non solo dei governi ma anche dei piloti posti alla guida delle strutture sanitarie. E' stato ricordato il capitolo della stabilizzazione del personale dato che vi sono ancora molti precari e responsabili incaricati o facenti funzione (che lavorano duramente e con scarsa gratificazione, magari rimanendo precari o incaricati). Non deve essere dimenticato il rinnovo del protocollo d’intesa università regione (ricordando il punto delicato della formazione anche a carico del personale sanitario…). La dott.ssa Zamaro, aggiungono i sanitari nella nota, ha fornito alcune risposte ma l’assessore non ha potuto concludere la riunione, che è auspicabile venga riorganizzata al più presto”.

Parole pesantissime che unite al fatto che l'assessore Riccardi ha lasciato la riunione prima della fine rimanendo “silente” non sono un bel segnale dalla politica verso i soggetti che più di ogni altri sono in prima linea. In particolare, scrive il consigliere regionale Walter Zalukar che ha trasmesso una nota alla stampa, è stato segnalato che mancano protocolli ed indicazioni comportamentali precise ed uniformi su materie assai rilevanti, come le procedure relative ai dpi – dispositivi di protezione individuale, ai tamponi, ma anche per quanto riguarda gli spostamenti del personale tra i vari reparti o strutture. Ciò significa esporre i sanitari che operano in prima linea a rischi inaccettabili per la loro stessa salute, ma anche renderli fonte di ulteriore contagio se infettati. Insomma l'organizzazione farebbe acqua da tutte le parti. Anche sul piano delle comunicazioni e informazioni interne che dovrebbero essere condivise e rivolte a tutti i dipendenti della sanità, risultano insufficienti o talora addirittura assenti, favorendo così un clima di incertezza che disorienta i professionisti che dovrebbero avere sempre indicazioni precise, poche ma chiare. E dovrebbero anche sapere quanti di loro risultano infettati, dato al momento introvabile.

E a questo proposito, spiega Zalukar, viene anche denunciata la grande confusione che regna su quando e se fare il tampone ai sanitari esposti a pazienti infetti o sospetti tali. Ogni azienda procede per conto proprio e accade ad esempio che mentre in un’azienda si fa subito il tampone al sanitario esposto, in un’altra è previsto dopo 14 giorni e nel frattempo il medico continua lavorare in ospedale, ma è sconsigliato ad uscire di casa quando fuori servizio.

In sostanza i medici ospedalieri hanno delineato un quadro assai preoccupante della situazione, in sintesi manca un governo puntuale del sistema sanitario, mancano piani operativi, mancano procedure, mancano le comunicazioni, mancano le risorse indispensabili a proteggersi dal virus. I medici, chiosa Zalukar richiedono che la sanità venga governata, che vengano pianificate le misure di contrasto all’epidemia.

Da parte nostra aggiungiamo che se una persona, magari perchè non regge lo stress della situazione, è inadeguato in una situazione così grave, andrebbe rimossa. Dovremmo ricordarci di Caporetto quando il generale Luigi Cadorna (che cercò di nascondere i suoi gravi errori tattici, imputando le responsabilità alla presunta viltà di alcuni reparti) venne sostituito con Armando Diaz.

