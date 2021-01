Covid 19: nuovi sequenziamenti del virus SARS-CoV-2 escludono ad oggi la presenza della “variante inglese” in FVG

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il virus di SARS-CoV-2 attualmente circolante in Friuli Venezia Giulia, pur presentando diverse mutazioni rispetto a quanto evidenziato nella prima ondata e nelle successive analisi, non presenta la cosiddetta "variante inglese". A certificarlo è la task force nata con l'emergenza epidemica che comprende ricercatori di Area Science Park, UCO Igiene e Sanità Pubblica di ASUGI e laboratorio di virologia molecolare di ICGEB.

Sono state infatti analizzate nel laboratorio di Genomica ed Epigenomica del sistema ARGO (progetto Fast-Track COVID) del parco scientifico di Trieste una decina di sequenze virali circolanti a fine dicembre, su campioni in cui la diagnostica portava a pensare potessero esserci varianti della Spike del genere riscontrato nel Regno Unito. I dati ottenuti non hanno riscontrato la variante inglese. “Non è il momento di abbassare la guardia - sottolineano comunque gli esperti della task force - sarà necessario continuare a monitorare il virus circolante nei prossimi mesi per verificare sue eventuali evoluzioni peggiorative, in modo da intervenire tempestivamente".