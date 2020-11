Covid: Alleanza coop sociali, non siamo un rifugio o un capro espiatorio. Vogliamo partecipare a programmazione dei servizi socio-sanitari

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I numerosi richiami, anche istituzionali, alla "capacità d'ascolto reciproca e alla collaborazione per superare insieme questi giorni difficili" non riescono, ancora una volta, a scalfire il modello segmentato di gestione dei servizi alla persona. Lo dice in una nota l'Alleanza delle Cooperative Sociali che riunisce Agci Solidarietà, Federsolidarietà e Legacoopsociali, che chiede di "concorrere alla programmazione integrata" dell'offerta socio-sanitaria. "I servizi gestiti dalla cooperazione sociale - continua il testo - fanno parte, con pari dignità, del sistema integrato di offerta dei servizi socio-sanitari. Non possono essere il serbatoio dal quale attingere personale formato, qualificato e con esperienza, né il rifugio per le situazioni al limite e tantomeno il capro espiatorio nelle circostanze più problematiche. La salute ha la priorità in qualunque tipo di struttura venga curata e non si può far fronte al paradosso di offrire più servizi con meno personale qualificato".