Covid: Annullate le manifestazioni dell’ANMIL

Il presidente Luigi Pischiutta, dell' Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul lavoro (Anmil) Sezione di Udine, porta a conoscenza dei soci che la 70° Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, che si celebra tutti gli anni la seconda domenica di ottobre, in considerazione delle perduranti problematiche connesse al Covid 19, verrà onorata in forma ristretta con la sola deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti sul lavoro di via Crispi a Udine, sempre domenica 11 ottobre alle ore 10,30, alla presenza di una ristretta delegazione di dirigenti locali e i rappresentanti istituzionali. Si rende noto altresì che non ci sarà né cerimonia religiosa né pranzo sociale.