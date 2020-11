Covid: Fedriga, dati in miglioramento, nessuna ipotesi zona rossa. “Non è merito tuo”, replica il PD

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga ha affidato ad una nota dell'agenzia di stampa regionale l'annuncio che il Fvg resterà zona arancione. "Ho sentito per le vie brevi il ministro Speranza, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo Dpcm la Regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell'ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva". "Al di là di questa buona notizia - prosegue il presidente - dobbiamo continuare a mettere in campo tutto l'impegno possibile a tutela della salute e delle attività economiche. Per questo, gli sforzi che faremo tutti insieme nei prossimi giorni saranno fondamentali per tornare in area gialla e, più nel lungo periodo, per tutelarci vicendevolmente e impedire che la curva dei contagi torni a salire." Poi la immancabile nota polemica: "Dispiace infine - conclude Fedriga - che, a fronte dell'emergenza in corso, alcune forze politiche continuino a denigrare, ancorché smentite dai dati dello stesso Ministero, l'operato della Regione, quasi a sperare che le cose peggiorino: un atteggiamento nocivo, che non arreca danno all'amministrazione ma, ben peggio, all'intera comunità del Friuli Venezia Giulia". Il riferimento è soprattutto alla posizione assunta dal PD regionale secondi cui è bene che Fedriga non si prenda meriti non suoi. In un comunicato è infatti il segretario dei Dem Cristiano Shaurli a replicare a Fedriga: “Se almeno siamo in zona arancione e non in quella rossa il merito è del Governo, quel Governo contro cui Fedriga è sceso in piazza dopo il primo Dpcm e dopo la chiusura dei locali alle 18.00. Ci vuole faccia tosta per rivendicare risultati mentre si contano a migliaia i contagi e a centinaia i morti. Se questa Regione avesse ascoltato Fedriga e i suoi sindaci che invitavano a ribellarsi alle regole, ora saremmo alla catastrofe. Le decisioni sono prese fortunatamente in base ai parametri che Fedriga contestava quando gli stavano scomodi, la credibilità di Gimbe è la stessa dello scorso 7 maggio scorso quando la citava Fedriga”. Per l'esponente dem “tutti dobbiamo lavorare per tornare in zona gialla, lo ha fatto la stragrande maggioranza dei cittadini che meritano politici ‘responsabili’ che non cambino idea ogni due giorni. Il Pd collabora con proposte e sostenendo le azioni che valuta positive: lo abbiamo dimostrato con i fatti. Ma non siamo qui per applaudire e dire ‘bravo’ a Fedriga quando non ascolta sbaglia, e se per il presidente questo è ‘denigrare’ ci spiace per lui perché non ha capito l'essenza del confronto democratico”.

“Se vuol continuare a raccontare ‘l’isola felice e i migliori del mondo’ – aggiunge Shaurli - faccia un giro nei pronto soccorso e nelle case di riposo della sua Regione, provi a chiedere quanti tamponi rapidi hanno visto nelle scuole o che risposte ricevono cittadini e famiglie preoccupate”.