Covid: Flash mod a Udine con la richiesta di supportare gli operatori sanitari. Invertire rotta o terza ondata sarà falcidie dice il PD

Il flash mob di oggi a Udine per chiedere più sicurezza e maggiore forza lavoro per affrontare le emergenze sia ordinarie che contro il coronavirus è stato un successo, non tanto di partecipazione ma per i contenuti che ha portato alla ribalta. L'Associazione di Tutela Diritti del Malato ha organizzato la manifestazione pubblica, nel rispetto delle regole anti-Covid, motivo scatenante il fatto che i pronto Soccorso saturi e le terapie intensive piene si reggono sostanzialmente sulla volontà e l'abnegazione dei lavoratori della Sanità che stanno sopperendo alle carenze strutturali che l'organizzazione sanitaria a partire dai vertici politici non ha saputo superare. Ma non solo la rete ospedaliera, anche il Personale dei Territori Case di Riposo comprese, di nuovo invase dai contagi nonostante la lezione della primavera, con la prima ondata del covid, fosse stata severa. Ma manifestazione a parte anche la politica inizia a mobilitarsi con la presa di consapevolezza che la regione non sembra in grado di gestire la situazione. Molte quindi le adesioni all'iniziativa del flsh mob ad iniziare dal PD che già in mattinata aveva invitato con una nota alla partecipazione: “Quanti morti vale un giro di shopping? Ce lo chiede il sindaco di Berlino. E in Friuli Venezia Giulia, quanti morti vale la supponenza di chi gestisce la sanità? Si fermino, prima che l'emergenza travolga definitivamente ospedali, personale sanitario, terapie intensive, medicina del territorio e tracciamenti. Basta con la favoletta che tutto va bene, che tutto è sotto controllo, e guai a chi si permette critiche. Occorre agire, non farsi azzittire, partecipare domenica al flash mob di Udine. Da cittadini responsabili, senza colori di parte”. A parlare è Salvatore Spitaleri, alla luce dell’aumento dei decessi e dell’indice dei contagi in Fvg. “Riccardi e Fedriga dicono che non bisogna guardare i dati del giorno ma nel periodo” – continua Spitaleri – Eppure sono le pagine social del vicegovernatore che ci consegnano un report agghiacciante: i nuovi contagiati si contano a centinaia al giorno, le terapie intensive lottano ogni giorno a strappare alla struttura vicina un rianimatore in più, i cosiddetti posti letto covid costringono a chiudere e riconvertire reparti e ospedali, come se le altre patologie avessero deciso di fare un passo indietro. Con quelle faremo i conti in futuro. Dopo quasi tre mesi di continua emergenza, il personale sanitario è stremato, senza sostituti e a continuo rischio di ammalarsi”. “Va strappato il velo d'ipocrisia e perbenismo che affligge la nostra regione quando non vuole vedere ciò che non va in casa propria e – aggiunge Spitaleri - va detto con chiarezza e senso di responsabilità che non andrà tutto bene, non va tutto bene, chi sta guidando ci porta a sbattere e vanno trovate altre soluzioni. I cittadini meritano di avere messaggi chiari, non contraddittori, non equivoci, non suggestivi. In questa situazione non basta che Fedriga si preoccupi. Siamo oltre la soglia dell’allarme e se non si inverte subito la rotta, con azioni coraggiose e chiare, la terza ondata sarà una falcidie: negli ultimi 15 giorni sono oltre diecimila i contagiati e 411 i morti”.

A rincarare il concetto il segretario regionale dei Dem: “Testimoniamo vicinanza agli operatori della sanità FVG, pochi e allo stremo, alle famiglie e ai malati. Ora sono insopportabili le fiabe rassicuranti del ‘va tutto bene’ che Fedriga ripete perché non riesce a dare risposte vere. Continueremo a denunciare colpevoli ritardi, silenzi e ambiguità, dalla gestione della ripresa scolastica allo scandalo dei ‘morti pregressi’, alla terza ondata già messa nel conto da questa giunta. Nelle città purtroppo gli assembramenti si moltiplicano malgrado gli avvertimenti di medici e ricercatori, e Fedriga non trova di meglio che prendersela con l’Europa o col Pd. E’ questo il vero scandalo”. Lo ha affermato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, che oggi ha partecipato, assieme alla consigliera Pd Mariagrazia Santoro e al membro della commissione paritetica Stato-Regione Salvatore Spitaleri, a un flash mob tenuto a Udine per chiedere "sicurezza e nuove assunzioni" nella sanità regionale.

"Continuano ad emergere le drammatiche vicende del personale sanitario in trincea – ha aggiunto Spitaleri - dare loro tutta la solidarietà non ha niente a che fare con battibecchi o polemiche politiche: è semplicemente un dovere civile e anche umano. Sono tante ormai le storie di chi è stato chiamato eroe ma ora si sente abbandonato, desolato e frustrato per giunta per il divieto di poterlo dire pubblicamente"