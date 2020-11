Covid in Fvg fuori controllo? La senatrice Stabile (FI) attacca l’azienda sanitaria triestina: Situazione drammatica in RSA, fallimentare il piano ASUGI

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In una nota durissima la senatrice forzista triestina Laura Stabile interviene sulla situazione covoid in regione ed in particolare su quella delle Rsa a Trieste: "Le notizie sulla drammatica situazione nelle residenze per anziani di Trieste lasciano senza parole. Da quanto risulta infatti non è più possibile trasferire tempestivamente gli anziani positivi dalle case di riposo in strutture dedicate così come previsto dal piano pandemico perché i casi sono ormai troppi. Non è il tempo della polemica ma dobbiamo rilevare che l’azienda sanitaria non è stata in grado di adoperarsi in questi mesi per garantire agli ospiti e agli operatori delle strutture la giusta sicurezza che meritano. Aggiornare un piano pandemico dell’azienda messo in piedi solo a ottobre è il segno di un fallimento annunciato. Piuttosto che scaricare sugli ospiti e sugli operatori delle residenze la sua inefficienza l’azienda sanitaria cerchi soluzioni alternative e nuovi spazi". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile". Fin qui la senatrice di Forza Italia che corre l'obbligo segnalare essere dello stesso partito dell'assessore alla salute del Fvg Riccardo Riccardi che con il solito serafico distacco ha comunicato i dati odierni del contagio: Oggi in Friuli Venezia Giulia ha reso noto Riccardi, sono stati rilevati 1.197 nuovi contagi (il 17,92 per cento dei 6.680 tamponi eseguiti) e 13 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 21.922, di cui: 5.812 a Trieste, 9.006 a Udine, 4.226 a Pordenone e 2.595 a Gorizia, alle quali si aggiungono 283 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 11.835. Scendono a 48 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 485 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 580, con la seguente suddivisione territoriale: 255 a Trieste, 168 a Udine, 139 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 9.507, i clinicamente guariti 190 e le persone in isolamento 11.112.