Covid: Liva (Pd), commento a seguito dell’indagine Ires: le “mancette” dello Stato salvano il Fvg

“Le hanno chiamate 'mancette', erano sempre troppo poche e sono arrivate troppo tardi: tutto vero ma intanto senza lo Stato, senza le risorse che hanno permesso la Cig, in Friuli Venezia Giulia saremmo messi assai male. Non ci aspettiamo che ciò venga riconosciuto dalle categorie impegnate a lodare la giunta Fedriga e a sparare contro Roma che non è più ladrona. Non c'è da far festa e presto arriva il momento più difficile, ma intanto una certa capacità di spesa è stata mantenuta e possiamo attrezzarci per il futuro. Ognuno facendo la propria parte, sia chiaro”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando i dati Ires da cui emerge che il Friuli Venezia Giulia l'unica regione a segnare aumento dell’occupazione nel 2020, pari al +0.4% .