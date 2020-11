Covid: Ospedali in crisi – Zalukar: riattivare subito cure sul territorio

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

A Udine e Trieste Pronto Soccorso in crisi, a San Daniele non più nuovi ricoveri, né programmati né urgenti, chiusi i Punti di Primo Intervento. A parlare è Walter Zalukar

Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto secondo cui le strutture ospedaliere del FVG stentano a sostenere la seconda ondata del virus. L’Assessore alla Saluta dichiara oggi alla stampa che c’è una crescente domanda di posti letto per ricoveri a bassa e media intensità e che se la curva non fletterà subito, ai 300 posti letto attuali già occupati si dovranno riorganizzare altrettanti. Quindi in tutti gli ospedali della regione, che dispone di migliaia di posti letto, sono ricoverati complessivamente 300 pazienti, di cui una parte a bassa intensità di cure. E con questi numeri l’intero sistema ospedaliero regionale rischia di andare fin d’ora in tilt? Si sospendono interventi chirurgici, accertamenti diagnostici prenotati da chissà quanto tempo. C’erano sei mesi di tempo per organizzare il fronte in vista della seconda ondata. Ben cinquanta milioni di euro sono stati dirottati sulla sanità in sede di assestamento di bilancio. Non dovevano essere spesi per prepararsi? Per organizzare per tempo strutture covid o creare percorsi realmente separati covid - no covid.

Soprattutto per far sì che i malati in condizioni di essere curati a casa possano trovare le cure necessarie sul territorio, in piena sicurezza. E salvaguardare così gli ospedali dagli accessi evitabili. In tal senso oltre una settimana fa avevo suggerito la riorganizzazione delle USCA -Unità speciali di continuità assistenziale - che esistono ma hanno bisogno di essere riorganizzate, di essere indirizzate da un’unica cabina di regia, di disporre di protocolli operativi di chi lasciare a casa, di come curare chi resta a domicilio, di come controllare il decorso della malattia. Neppure questo è stato fatto. Basterebbero pochi giorni e le competenze giuste. Vogliamo farlo o restiamo a guardare la crisi degli ospedali?