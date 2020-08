Covid: PD Shaurli, “Fedriga non segua cretinate Salvini”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Per andar dietro alle cretinate del suo capo Salvini sulle discoteche il presidente Fedriga si è dimenticato il ruolo di garante della salute dei nostri concittadini. Doveva ascoltare subito il governo ed anzi prevenire ciò che è avvenuto. Perciò basta sciocche battute sui sindaci o contrasto alle scelte del governo: prenda atto delle continue mancanze della sua maggioranza, la finisca con polemiche assurde e cominci a governare da presidente di tutti non da capopartito". È l'accusa lanciata dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che sono emerse positività tra giovani che nei giorni scorsi avevano frequentato discoteche a Lignano Sabbiadoro ed alla luce delle affermazioni odierne del leader del Carroccio sugli "italiani controllati e monitorati, inseguiti perché indossano la mascherina".

"Fedriga e tutta la Lega la smetta di distrarre con assurdi allarmi, smentiti da tutti, su contagi portati da migranti: i focolai ce l'abbiamo in casa o arrivano portati dai vacanzieri o lavoratori di ritorno. Chi ne ha la responsabilità si metta a fare tamponi in massa e contenga la diffusione del virus, invece di fare le lodi della movida si preoccupi della ripresa della scuola e dell’economia garantendo la sicurezza sanitaria".