Covid: Riccardi su ospedale di Palmanova, irresponsabile alimentare tensioni e paure cittadini. Gli risponde Iacop

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Se la Regione e il servizio sanitario regionale assumessero le proprie decisioni considerando l'appartenenza politica dei sindaci, tutti gli sforzi che stiamo facendo per contrastare l'epidemia di Covid-19 non avrebbero toccato Cividale, Sacile e Gemona del Friuli, dato che quelle strutture sanitarie si trovano in Comuni amministrati dal Centro-destra. La verità è che il numero dei contagi è in continua crescita e di conseguenza siamo chiamati a prendere decisioni che salvino le persone".

Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, chiarendo la posizione dell'Amministrazione regionale in merito alla riorganizzazione dell'Ospedale di Palmanova.

Nello specifico Riccardi ha evidenziato che "l'Amministrazione regionale sta lavorando per garantire a tutti i cittadini le migliori cure possibili. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo ha causato in Friuli Venezia Giulia oltre 400 morti e dobbiamo sostenere l'enorme sforzo compiuto dal nostro personale sanitario per combattere il virus e salvare la vita di chi è colpito dal Covid-19".

Il vicegovernatore ha chiarito che "fin da subito in Friuli Venezia Giulia i rappresentanti istituzionali hanno capito che non è questo il momento di guardare al colore politico e sollevare sterili polemiche e stanno facendo fronte comune collaborando in maniera responsabile per trovare soluzioni alle criticità che ora dopo ora emergono. Che un primo cittadino alimenti tensioni e generi ulteriori preoccupazioni nei cittadini al solo scopo di avere in futuro un ritorno in termini di consenso, come sta accadendo a Palmanova, è un fatto grave e irresponsabile".

Covid: Iacop (Pd), Giunta Fedriga a Palmanova calpesta territorio

“Le accuse rivolte dall'assessore alla Salute al sindaco di Palmanova sono il perfetto esempio di come la Giunta Fedriga agisca senza ascoltare né coinvolgere nessuno, scaricando dall'alto le sue decisioni sui territori e lanciando tardivi appelli alla condivisione. E ricordare le strutture sanitarie toccate in Comuni amministrati dal centrodestra è solo un'aggravante”. Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), replicando all'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha accusato il sindaco di Palmanova (Udine) Francesco Martines di “alimentare tensioni e generi ulteriori preoccupazioni nei cittadini al solo scopo di avere in futuro un ritorno in termini di consenso”

“Invece di insultare un sindaco che difende i suoi cittadini, Riccardi si preoccupi di tutto quanto non ha fatto finora – aggiunge Iacop - dei ritardi gravissimi in cui si trova il sistema sanitario regionale davanti all'emergenza Covid”.