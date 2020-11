Covid: Santoro (Pd), Giunta FVG avvii azioni mirate sul territorio “Numero telefonico regionale, lavoro, campagna informativa”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“I dati di questi giorni impongono alla Giunta regionale di avviare azioni puntuali e attente al territorio, oltre che agli ospedali. E' un'esigenza che esprimono molti amministratori del territorio”. A dirlo è la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) dopo un confronto con alcuni amministratori comunali.

“Sul territorio c’è molta paura e disorientamento e la Regione - indica Santoro - deve immediatamente attivarsi con iniziative a supporto degli Enti locali e di tutti i cittadini. Ci sono interventi che è possibile mettere in campo in tempi brevi".

"Proponiamo in primo luogo di istituire un numero unico - spiega la consigliera dem - dedicato alle informazioni per sgravare il dipartimento di prevenzione che segua quindi le persone positive sintomatiche. Risulta già attivato nell’ambito Giuliano-Isontino ma andrebbe fatto in tutte le aziende. Si dovrebbero poi attivare i gruppi di protezione civile comunale: ad oggi il supporto alle persone in quarantena viene dato solo dai volontari".

Sul fronte del lavoro, Santoro osserva che "le ferie non sono infinite, per cui le persone in quarantena vanno aiutate anche nei confronti dei datori di lavoro, disciplinando i congedi lavorativi per quarantena o isolamento (anche volontari) in attesa di tampone con certificati ad hoc".

Per Santoro occorre anche "attivare una campagna informativa istituzionale promossa dagli uffici della Regione, che sia avvalga di tutti i mezzi di comunicazione tradizionali e più tecnologici. Oggi - conclude - è fondamentale stare accanto ai cittadini, ascoltarli e soprattutto rispondere".