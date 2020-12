Covid. Senatrice Stabile (FI): Ministro Speranza riapra piccoli ospedali dismessi. PD: sbagliato indirizzo si rivolga a Riccardi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il ministro Speranza promuova la riapertura di piccoli ospedali dismessi su tutto il territorio nazionale, eventualmente quali sedi decentrate dei maggiori ospedali, o di reparti chiusi in precedenza che potrebbero essere facilmente riattivati, così da fornire il supporto necessario a popolazioni private di presidi essenziali per la salute". E' quanto chiede la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile, in un'interrogazione al ministro Speranza. " Per tutta la durata dell'emergenza covid infatti molte aziende sanitarie non sono state in grado di individuare ospedali dedicati esclusivamente a tale patologia e hanno vissuto importanti difficoltà nell’organizzazione di percorsi separati con la conseguenza che si sono sviluppati molti contagi tra il personale e verosimilmente anche fra i degenti. In particolare - spiega la senatrice - in Friuli Venezia Giulia, anche a seguito della riforma sanitaria voluta dalla precedente Giunta Serracchiani è cresciuta la percezione di abbandono da parte dei cittadini e dei Comitati nati in difesa dei piccoli ospedali che sono stati dismessi. A Cividale e a Gemona del Friuli si sarebbero potuti riattivare il Pronto Soccorso e le degenze di Medicina interna, facenti capo all’ospedale hub di Udine che avrebbero potuto essere sin dall'inizio dell'epidemia delle risorse, e lo potrebbero essere in futuro senza la necessità di importanti investimenti per attrezzarli, come accaduto in altri ospedali della Regione. Per questo - conclude la senatrice - si chiede al ministro Speranza se non ritenga opportuno intervenire per la riattivazione di questi piccoli ospedali e di tanti reparti chiusi".

Fin qui la posizione della senatrice, ma a stretto giro arriva un piccato commento della consigliere regionale Mariagrazia Santoro: “Davvero curioso che una senatrice che ha ricoperto ruoli dirigenziali nella sanità regionale si rivolga al ministro della Salute affinché corregga scelte fatte da un esponente del suo stesso partito. La senatrice Stabile, che sa quali sono le competenze primarie della Regione in Sanità, dovrebbe rivolgersi al presidente Fedriga e all'assessore Riccardi per chiedere che riaprano i cosiddetti piccoli ospedali del Friuli Venezia Giulia: perché li hanno chiusi proprio loro e a loro vanno chieste spiegazioni”. Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), replicando alla senatrice Laura Stabile (FI) la quale ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di “promuovere la riapertura di piccoli ospedali dismessi su tutto il territorio nazionale”, tra cui quelli di Cividale e Gemona del Friuli (Udine), situati nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.