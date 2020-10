Covid: Shaurli, evitare contagi riprendano a crescere: “Contrapposizione Fedriga a Roma distoglie da obiettivo Covid”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"La volontà del Governo è evitare che la curva dei contagi riprenda a crescere, come sta accadendo anche in Paesi a noi vicini. Le conseguenze sarebbero gravissime per economia e salute. Le difficili scelte fatte e la responsabilità dei cittadini hanno finora evitato i numeri del resto d'Europa e reso l'Italia un esempio internazionale ma serve continuare con unità e buonsenso per evitare ulteriori chiusure e vanificare gli sforzi fatti. La continua contrapposizione del presidente Fedriga al Governo centrale purtroppo distoglie dall'obiettivo fondamentale che è combattere il Covid non Roma. Impari da Bonaccini, che è capace di far presente le esigenze della propria Regione e al contempo di capire la delicatezza del momento e l'esigenza di messaggi chiari ed univoci per l'intero Paese". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito al nuovo Dpcm anti Covid e alle dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.