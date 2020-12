Covid: Shaurli, Fedriga non scarichi responsabilità e decida

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La posizione di Fedriga sembra un semaforo: la mattina rosso come l’amico Zaia, il pomeriggio quasi giallo se paga tutto lo Stato e, sia chiaro, comunque verde fino al 26 dicembre. Per favore basta! Diamo messaggi chiari e non contraddittori ai cittadini. Fedriga non scarichi sempre sul Governo o su qualcun’altro e si assuma la responsabilità di decidere, come fanno altri presidenti di Regione. Invece di chiedere e lamentarsi sempre almeno metta subito una parte dei 400 milioni di euro di debiti fatti in questa finanziaria per il rimborso immediato ai nostri esercenti e commercianti. La confusione e lo scaricabarile non sono più tollerabili”. Lo ha affermato oggi a Trieste il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha detto che “se il Governo ritiene indispensabile procedere a nuove chiusure, a queste devono corrispondere dei risarcimenti”.

“A questo punto speriamo che Fedriga ascolti l'appello del suo vice Riccardi e – aggiunge Shaurli – finiscano polemiche inutili o manifestazioni di piazza e si cominci a prendere in mano la sanità della nostra regione per renderla capace di affrontare questa emergenza e le necessità ordinarie, non meno importanti”.