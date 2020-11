Covid: Shaurli, Fvg arancio per evidenze scientifiche: Presidenti sapevano che Governo poteva intervenire (Guarda il VIDEO)

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il Friuli Venezia Giulia è in fascia arancione per evidenze scientifiche e per 21 parametri concordati fra Governo e presidenti di Regione. Non si mostri stupore: quando hanno fatto le ordinanze, i presidenti di Regione sapevano, e lo hanno dichiarato, che il Governo sarebbe potuto e dovuto intervenire se le nostre Regioni avessero ecceduto alcuni parametri riguardanti i sistemi sanitari e il virus". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente della Regione Massimiliano Fedriga sull'attivazione dell'algoritmo che ha spostato in fascia arancione il Fvg.

"Oggi abbiamo la fotografia - spiega Shaurli - dello stato di salute della nostra sanità e del virus all'interno dei confini regionali. Non c'è più un secondo da perdere in polemiche, in accuse reciproche, in piazzate o in conferenze stampa a raffica. Oggi è il momento di lavorare tutti - conclude - affinché il Fvg possa tornare in 15 giorni dalla fascia arancione alla fascia gialla".