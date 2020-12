Covid: Shaurli, Fvg in ritardo su tutto da numero unico a trasporti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il numero unico per rispondere alle domande dei cittadini sul Covid è un’ottima idea, peccato non sia stato attivato per tempo già quest'estate quando eravamo secondo alcuni 'i migliori del mondo'. Speriamo ora che la Befana ci porti un numero funzionante, possibilmente anche sabato e domenica, perché il weekend non ferma i bisogni dei cittadini”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'annuncio dell’attivazione da gennaio di un nuovo numero unico regionale da cui i cittadini potranno ottenere informazioni non prettamente sanitarie sul Covid.

“Purtroppo i ritardi non riguardano solo le informazioni ma – aggiunge Shaurli – tutta la partita dei tracciamenti, dei tamponi e quella attualissima dei trasporti scolastici, che si sta definendo solo ora. Il Pd da settimane chiedeva di muoversi e propone soluzioni, mentre solo un mese fa arrivava l'appello del Sindacato delle Famiglie Fvg, che suggeriva di ricorrere ai privati e alla Protezione civile per i trasporti. Sembra si faccia ora, meglio tardi che mai. registro con amarezza che se si fosse voluto ascoltare qualche nostra proposta già mesi fa, dagli ospedali e rsa Covid, ai tamponi sul territorio fino al trasporto scolastico forse ora non saremmo in condizioni così difficili”.

Per Shaurli “tra i ritardi più incredibili ci sono quelli che affliggono le case di riposo, da cui pure doveva essere arrivato un chiaro avvertimento nella prima ondata”.