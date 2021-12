Covid: Shaurli, in Fvg pronti a variante Omicron? “Con Riccardi tante risorse ma risultati fallimentari”

“Purtroppo è arrivata anche la variante Omicron: in Fvg siamo pronti? il subcomandante Riccardi vanta di aver messo più soldi di tutti sulla sanità, ma i risultati ad oggi sono scarsi e inefficaci, con tante risorse a disposizione non è un merito, è la testimonianza di un fallimento". Lo afferma il segretario regionale Pd Cristiano Shaurli.

"La liste d’attesa sono più lunghe che mai - elenca il segretario del - manca personale, servizi, reparti e strutture territoriali sono chiusi, cittadini già provati economicamente devono di continuo rivolgersi al privato, il tracciamento salta ogni volta e i dati vaccinali, del contagio e del tasso di mortalità sono fra i peggiori d’Italia, le prime linee aziendali sono aspramente criticate dagli operatori della sanità pubblica, e tutto questo - ribadisce - con soldi a disposizione come non mai".

"Sarebbe consigliabile che Riccardi gonfiasse meno il petto e si astenesse da lezioncine, anche perché - puntualizza Shaurli - la stragrande maggioranza di quelle risorse arrivano dal governo Draghi o da quell’Europa tanto bistrattata dai suoi alleati di destra. Per l'uso e le ricadute contano i fatti e purtroppo i cittadini - conclude - lo sperimentano quotidianamente".