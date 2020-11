Covid: Shaurli, indicatori Gimbe diano una scossa in Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Gli indicatori Gimbe collocano il Friuli Venezia Giulia dietro alla Calabria per circolazione del virus: sono scomodi ma possono essere utili a dare una scossa a chi governa la Regione e il nostro sistema sanitario. Non serve a nessuno continuare con la narrazione di una regione virtuosa che meglio delle altre ha fronteggiato il Covid: riconosciamo errori e ritardi e iniziamo a porvi rimedio. Di fronte agli indicatori Gimbe, di fronte ai numeri delle nostre case di riposo, alle difficoltà di tracciamento, al disorientamento di studenti e famiglie, fa impressione ricordare che una settimana fa il tema del giorno erano parametri e algoritmi o l'ordinanza 'acqua e zucchero' con le raccomandazioni . Almeno rimettiamo mano, per quel che si può e prima possibile, al sistema dei tamponi, ai test rapidi nelle nostre scuole di cui non si ha notizia, al potenziamento del personale sanitario: contenere la circolazione del virus è l'emergenza di oggi”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le analisi della Fondazione Gimbe sulla pandemia in Friuli Venezia Giulia, riscontrando un deciso peggioramento.