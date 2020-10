Covid: Shaurli, no passi indietro in situazione grave (Video) “Più tamponi, tracciamenti, rispetto regole, App Immuni”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Non possiamo più nasconderci dietro un dito: la situazione è di nuovo davvero grave. È grave nei Paesi a noi vicini, pensiamo alle dichiarazioni del primo ministro Kurz in Austria, pensiamo alla costituzione di nuove zone rosse in Slovenia, pensiamo al lockdown messo in campo in Francia, Olanda o Spagna. In un contesto come questo l'Italia è stata esempio per tutto questo periodo e può continuare a esserlo. Non possiamo però fare alcun passo indietro". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dell'aumento dei contagi e dei provvedimenti di contenimento adottati in Europa.

Per l'esponente dem "non servono meno tamponi, servono più tamponi, serve la capacità di tracciare i contagi, serve scaricarsi l'app Immuni, essere vicini e dare una mano ai nostri operatori sanitari. Oggi - aggiunge - è il momento di evitare al nostro Paese nuove chiusure. Possiamo evitarle con più tamponi, mettendo in grado i nostri operatori sanitari di fare bene il loro lavoro e comportandoci come ci viene chiesto, con buon senso ed evitando rischi inutili", conclude Shaurli.