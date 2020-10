Covid: Shaurli, numeri dicono che tempo è scaduto

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"I numeri di oggi ci dicono che il tempo è scaduto e bisogna prendere decisioni per fermare la risalita del contagio. Subito, prima che i danni siano irreparabili. È auspicabile che stavolta non ci sia la corsa di Fedriga a dire 'siamo arrivati prima' perché forse siamo arrivati dopo. Non staremo a ricordare le polemiche estive sulle discoteche o altri ritardi, perché noi crediamo da sempre che 'serve il senso di comunità' e che 'bisogna difendersi a vicenda e remare tutti nella stessa direzione'". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dei dati che in regione segnano il quarto picco consecutivo.