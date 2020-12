Covid: Shaurli, priorità assoluta sono le persone “Lega occupa Parlamento, Pd in Fvg è responsabile”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Non bastano i quasi mille morti, un numero spaventoso di malati e contagi, i contraccolpi su un sistema sanitario già scosso dalla prima ondata: qualcuno proprio non vuole imparare la lezione in Friuli Venezia Giulia. Qua non è questione di giallo o arancione, né di rinunciare a un cenone, oggi la priorità assoluta sono le persone, è salvare la ripresa evitando una terza ondata che sarebbe devastante soprattutto per le categorie più colpite. La destra non può continuare a non tener conto delle preoccupazioni della stragrande maggioranza degli italiani che chiedono di essere protetti dal contagio e per questo accettano le restrizioni con consapevolezza. Basta alimentare malesseri, dar a intendere che in fondo si può osare, riunirsi in tanti a cena, andare a sciare o dove si vuole. Basta sottovalutare il fatto che i nostri ospedali sono allo stremo, come denunciano a una voce i sindacati dei medici e infermieri. Al contrario della Lega che a Roma occupa il Parlamento, il Pd del Friuli Venezia Giulia dimostra una responsabilità di cui si potrebbe giovare anche la maggioranza, ma non accetteremo che questa destra continui ad approfittare del nostro atteggiamento e a dare messaggi sbagliati ai cittadini". E’ la riflessione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce delle prese di posizione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dei vertici del Carroccio.